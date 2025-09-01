Le Valais veut se doter d'une université prioritairement à distance

Le Conseil d'Etat valaisan vise à doter son canton d'une université, prioritairement à distance ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Conseil d'Etat valaisan vise à doter son canton d'une université, prioritairement à distance. Afin d'avancer dans le processus, il a adopté un projet de loi (LUVa). Le Grand Conseil devra statuer en la matière, avant la fin de l'année.

L'objectif est de faire d'UniDistance Suisse, une université cantonale sous le nom d'Uni Valais-Wallis. Cette nouvelle entité restera axée sur la formation à distance et à temps partiel, comme indiqué, lundi, lors d'un conférence de presse.

L’entrée en vigueur de la LUVa est prévue à l’horizon 2028, sous réserve d’une décision positive du Conseil suisse d’accréditation, au printemps 2027.

Les activités de formation et de recherche en cours au sein d'UniDistance Suisse, le personnel engagé par la Fondation actuelle ainsi qu’une part significative des actifs de la Fondation seront transférées à l’Uni Valais-Wallis.

Le projet de loi proposé doit permettre de lister les missions de formation, de recherche et de prestations une université valaisanne, tout en garantissant son autonomie,

/ATS
 

