Le Valais passe en état de situation extraordinaire

Le canton du Valais prend à son tour des mesures supplémentaires pour lutter contre le coronavirus. Décrétant l'état de situation extraordinaire, le Conseil d'Etat annonce lundi la fermeture de tous les établissements publics ne fournissant pas de services essentiels.

Dans un communiqué rendu public lundi à 11h50, le gouvernement 'estime nécessaire de prendre des mesures complémentaires et rapides pour assurer la protection de la population et retarder le mieux possible la propagation du virus.'

Concrètement, tous les restaurants, bars, cantines et la majorité des commerces seront fermés dès lundi 18h30. Unique exception: les magasins qui vendent des produits alimentaires et/ou de premières nécessité resteront accessibles à la population.

Hôtels fermés dès mardi

Les manifestations et rassemblements publics et privés sont désormais interdits. Les cours publics et privés sont suspendus jusqu’à nouvel ordre, de même que les activités liées aux services personnels. Les hôtels du canton fermeront, eux, à partir de mardi soir.

En matière religieuse, les cultes de toutes les religions sont désormais prohibés. Les enterrements ne pourront avoir lieu que dans la stricte intimité et ce en tenant compte des normes d’hygiène en vigueur (distance sociale appropriée).

Ces décisions complètent celles annoncées dès vendredi, dont la fermeture des écoles, des structures d’accueil pour la petite enfance et des lieux de divertissement. Les visites dans les établissements et institutions sanitaires, tels les EMS, sont bannies, sauf exception justifiée.

