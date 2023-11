Le Valais a sept de ses treize meutes de loups dans le viseur

Le Valais veut tuer plus de la moitié de ses treize meutes de loups. Il en a fait la demande à la Confédération le 15 novembre dernier. Il souhaite ainsi 'minimiser les conflits' dans des zones où le loup est problématique pour les animaux de rente et la population.

Les autorités valaisannes ont dans le viseur les meutes de Nanz, Augstbord, Hérens-Mandelon, Le Fou-Isérables, Les Toules, Les Hauts-Forts et du Chablais. 'Au total, cela représente environ 34 loups et prendra du temps', a détaillé lundi Frédéric Favre, chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport devant la presse.

'Il faut rester réaliste par rapport aux ressources humaines et à la nature du terrain', abonde Nicolas Bourquin, chef du Service de la chasse, de la pêche et de la faune. Et de parler de 'grand succès', si le canton parvient à en supprimer 'entre 10 et 15' durant les deux prochains mois.

La régulation proactive s'inscrit dans le cadre de la loi fédérale révisée sur la chasse, qui entre en force le 1er décembre. Les tirs sont permis jusqu'au 31 janvier.

