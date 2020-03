Le Tessin ferme toutes les écoles obligatoires du canton

Le gouvernement tessinois a décidé vendredi de fermer dès lundi toutes les écoles obligatoires du canton face à l'épidémie de coronavirus. Un service de garde sera mis en place dès mardi dans les écoles pour les parents sans solution de remplacement.

Le Conseil d'Etat a pris cette décision au vu de l'évolution des mesures de restrictions adoptées par les pays voisins et après avoir décrété mercredi soir l'état de nécessité. Cette nouvelle règle concerne aussi les jardins d'enfants.

Afin de réduire autant que possible les contacts interpersonnels, l'administration ne garantira en outre plus que les 'services de base'.

Le gouvernement annonce aussi une série de mesures 'plus restrictives' concernant l'économie privée, qui seront communiquées 'au plus tard samedi'. Il l'invite d'ores et déjà à 'réduire ses activités', tout en garantissant également les 'services de base'.

Le gouvernement rappelle enfin les mesures de protection déjà mises en place. Il prévoit un nouveau point de presse vendredi après-midi.

/ATS