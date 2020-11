Le Tessin étend l'obligation de porter un masque dans les écoles

Le Conseil d'Etat tessinois a étendu jeudi le port obligatoire du masque dans les écoles. Dès lundi prochain, les élèves devront porter un masque en classe à partir de la sixième année.

Le gouvernement tessinois souhaite que les écoles restent ouvertes malgré l'augmentation du nombre de cas de coronavirus, a indiqué Manuele Bertoli, directeur de l'éducation, de la culture et du sport, jeudi lors d'un point presse. Ces dernières semaines, de nombreux élèves ont été absents des bancs d'écoles: onze des 607 classes de l'école secondaire ont été en quarantaine ces derniers jours.

L'obligation de porter un masque s'applique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments scolaires, a expliqué M. Bertoli. Dans des cas particuliers, comme lors des cours de sport, le masque peut être enlevé, mais les élèves doivent alors respecter la distance minimale prescrite d'un mètre et demi.

Motifs de santé ou de travail

Par ailleurs, le gouvernement italien a signé un décret mercredi, plaçant la Lombardie et le Piémont, au nord de l'Italie, en zone rouge. Comme ces régions seront partiellement confinées, cela a un effet direct sur le Tessin, a déclaré le président du Conseil d'Etat Norman Gobbi.

Les réunions entre amis ou en famille ne sont plus possibles de l'autre côté de la frontière pour le moment, a-t-il détaillé. À partir de vendredi, on ne peut se déplacer dans ces régions italiennes que si la santé ou le travail l'exige. En outre, les voyageurs dans ces régions doivent pouvoir présenter à tout moment une déclaration personnelle, indiquant la destination et la raison du voyage, a poursuivi M. Gobbi.

Le conseiller d'Etat souhaite aussi que les passages à la frontière soient à nouveau contrôlés. Il a demandé le soutien du Conseil fédéral et espère que les contrôles pourront être effectués dès lundi. Norman Gobbi a également invité les entreprises qui emploient des travailleurs frontaliers à les informer et à les sensibiliser à la situation.

