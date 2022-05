Le Tessin enregistre sa première nuit tropicale de l'année

Le Tessin a vécu sa première nuit tropicale de l'année. Le mercure n'est jamais descendu au-dessous des 20 degrés dans les stations de Biasca et Magadino-Cadenazzo (TI), indique SRF Meteo jeudi.

A Locarno-Monti (TI), Viège (VS), Vevey (VD) et Lugano (TI), il n'a jamais fait moins de 19 degrés. Dans la cité haut-valaisanne, il s'agit de la nuit la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de mai depuis le début des mesures.

Meteonews a également fait état d'une première nuit tropicale. Selon lui, le pic de chaleur est attendu pour vendredi, avec plus de 30 degrés.

/ATS