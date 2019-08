Le Tessin douché depuis mardi soir

Le Tessin s'est retrouvé sous des fortes précipitations depuis mardi soir. Plus de 100 litres de pluie sont tombés par mètre carré à divers endroits du canton, avec des records de 130 litres à Locarno et Torricella-Taverne.

Après de violentes pluies qui ont douché mardi le versant nord des Alpes, des cellules orageuses se sont formées au sud en soirée et dans la nuit, indique Meteonews mercredi dans un communiqué. De grandes quantités de pluie sont ensuite tombées.

Le service météorologique rappelle toutefois que des précipitations supérieures à 100 litres par mètres carré ne sont pas rares au Tessin. Plus du double est parfois mesuré en une journée.

La pluie est tombée en plus forte quantité mardi. Le nord-ouest de la Suisse, davantage arrosé mercredi, fait figure d'exception. Au nord des Alpes, les régions les plus arrosées ces deux derniers jours ont été celles du centre et de l'est. Le record a été établi à Zurich, avec 56 litres à l'aéroport.

/ATS