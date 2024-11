Le Tessin demande plus de soutien à Berne après les intempéries

Le gouvernement tessinois n'est pas satisfait de l'aide financière de la Confédération après les intempéries dévastatrices dans le Val Maggia, au début de l'été. Il demande à pouvoir rencontrer le Conseil fédéral.

'Nous sommes mécontents de la réponse du Conseil fédéral concernant l'aide pour le Val Maggia', a indiqué jeudi à Keystone-ATS le président du Conseil d'Etat tessinois Christian Vitta.

Les précipitations extrêmement violentes qui s'étaient abattues dans la région le 29 juin nécessitent d'énormes travaux de reconstruction, estimés à 100 millions de francs. Sept personnes ont perdu la vie dans les coulées de boue et les glissements de terrain dans le Val Maggia et le Val Bavona, et une est toujours portée disparue.

A elle seule, la reconstruction du pont de Visletto, qui relie les deux parties du Val Maggia, coûtera énormément d'argent. La Confédération ne versera rien pour ces travaux, ou très peu, selon le Conseil d'Etat.

Intempéries à caractère 'extraordinaire'

'Nous avons écrit aux départements d'Albert Rösti (environnement) et de Guy Parmelin (économie) et sollicité une entrevue', a indiqué M. Vitta. Le Tessin espère que le Conseil fédéral reconnaîtra le caractère 'extraordinaire' des intempéries et débloquera une aide en conséquence.

L'armée suisse a été mobilisée à fin juillet pour bâtir un pont provisoire remplaçant le Visletto. Quelque 3400 jours de service au total ont été effectués pour de nombreux travaux au Tessin, mais aussi en Valais, suite à ces événements.

/ATS