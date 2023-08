Le Swiss Loto fait deux nouveaux millionnaires

Le Swiss Loto a fait deux heureux gagnants samedi. L'un a empoché 19,15 millions de francs et l'autre 1 million. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher le 3, 9, 11, 16, 24 et 28. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 7 et le Joker le 860296.

Le gagnant qui a coché les six bons numéros ainsi que le numéro Chance a validé son bulletin sur le site de la Loterie romande, soit dans un des six cantons romands. L'autre, qui a décroché un million, a joué chez Swisslos, qui couvre la Suisse alémanique et le Tessin.

Lors du prochain tirage mercredi prochain, 1,5 million de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/

/ATS