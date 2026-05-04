Le Service de renseignement suisse ouvre l'accès au dossier Mengele

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a annoncé lundi accorder l'accès au dossier ...
Le Service de renseignement suisse ouvre l'accès au dossier Mengele

Le Service de renseignement suisse ouvre l'accès au dossier Mengele

Photo: KEYSTONE/STR

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a annoncé lundi accorder l'accès au dossier sur l'ancien criminel de guerre nazi Josef Mengele. Evalués par la Commission Bergier, ces documents doivent bénéficier d'une 'pratique libérale' de consultation.

Depuis sa remise aux Archives fédérales suisses (AFS), le dossier Mengele est soumis à un délai de protection prolongé. Le SRC a donc jusqu'à présent rejeté les demandes de consultation, en dernier lieu en février 2026. Un recours contre cette décision est pendante devant le Tribunal administratif fédéral.

Le changement de cap s'explique par une 'nouvelle situation', indique le SRC. Suite à une récente évaluation, les AFS ont confirmé que le dossier Mengele avait été évalué par la 'Commission Bergier'. Selon une décision du Conseil fédéral du 7 décembre 2001, une 'pratique libérale' d'accès doit donc être appliquée à ce dossier.

Le recourant va donc obtenir accès au dossier sous des conditions et modalités encore à définir et qui seront aussi valables pour les futures consultations.

/ATS
 

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