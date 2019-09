Le SEM ferme deux centres fédéraux pour requérants d'asile et veut intensifier les renvois

Le Secrétariat d'Etat aux migrations va fermer temporairement 2 centres fédéraux pour requérants d'asile, à Bâle-Campagne et Berne. Il adapte ainsi les structures à la baisse des demandes. Des mesures accélérer les renvois de requérants déboutés sont aussi à l'étude.

'Les coûts de fonctionnement des centres fédéraux seront ainsi réduits de quelque 30 millions de francs par an', a précisé le secrétaire d'Etat aux migrations Mario Gattiker lors d'une conférence de presse lundi à Berne. Les deux centres concernés par cette fermeture temporaire sont ceux de Chapelle (BE) et Muttenz (BL).

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) table sur environ 14'500 demandes d'asile pour l'ensemble de l'année 2019, a souligné M. Gattiker. Si cette projection se confirme, ce nombre sera le plus bas enregistré depuis 2007.

En 2014, Confédération et cantons avaient convenu que la Confédération devrait disposer de 5000 places d'hébergement pour pouvoir mettre en œuvre les procédures accélérées dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'asile, le 1er mars 2019.

Cette stratégie devait permettre de traiter jusqu'à 29'000 demandes par an dans six régions chargées de mener les procédures. Or, si plus de 4000 places d'hébergement sont aujourd'hui disponibles, seules la moitié sont occupées, du fait que le nombre de nouvelles demandes n'a cessé de diminuer ces dernières années.

Traitement des demandes accéléré

Le traitement des demandes d'asile pendantes va en outre être accéléré. Quelque 8000 demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'asile et soumises à l'ancien droit devaient initialement être traitées d'ici février 2021. Ce délai a été avancé à l'automne 2020.

Enfin, le SEM veut intensifier la coopération avec les cantons pour le renvoi des requérants déboutés. La coopération avec certains pays de provenance laissant encore à désirer, la mobilisation d'agents de liaison supplémentaires pourrait contribuer à aider, sur place, aux rapatriements, pense le SEM. Cela concerne en particulier l'Afrique de l'Ouest, la Corne de l'Afrique et le Moyen-Orient.

/ATS