Le Prix Vélo infrastructures récompense la Ville de Lausanne

Lausanne a remporté le prix Vélo Infrastructure 2024 avec ses mesures de promotion du vélo initiées pendant la pandémie de Covid-19. La Suisse romande rafle également trois prix de reconnaissance décernés à Fribourg, Gland et Vully-les-Lacs (VD).

Au début de la pandémie, la Municipalité de Lausanne a créé, en à peine cinq mois, pas moins de 7,5 km de voies cyclables provisoires au travers de 26 mesures dérogatoires avec l'aval du canton, souligne Pro Velo mercredi dans un communiqué. L'espace nécessaire a été dégagé dans la plupart des cas aux dépens de places de parc et de files de changement de direction.

'Avec ses coronapistes, Lausanne est l'exemple parfait d'une bonne mise en application de la loi sur les voies cyclables', note Delphine Klopfenstein, présidente du jury et vice-présidente de Pro Velo Suisse, citée dans un communiqué. Le prix, qui figure dans la catégorie 'Aménagement', est doté d'une récompense de 5000 francs.

La Suisse romande remporte également trois prix de reconnaissance sur quatre. A commencer par la Ville de Gland et ses aménagements rail + vélo, tels que la traversée cyclable 'confortable, pratique et sécurisée' des voies de chemin de fer, des places de stationnement pour vélo couvertes, ainsi que des mesures de réduction du trafic routier (rue cyclable et une zone multimodale).

Egalement primée, la nouvelle passerelle cycliste enjambant la Broye à Salavaux, 'résultat d'une collaboration réussie entre la commune de Vully-les-Lacs et le canton de Vaud'. Ils ont investi ensemble 2,6 millions de francs dans l'infrastructure.

Point noir supprimé

La Ville de Fribourg figure également au palmarès. Le boulevard de Pérolles, qui relie la gare au campus universitaire, était depuis des années le point noir du réseau cyclable urbain. Septante places de parc y ont été supprimées et remplacées par une bande cyclable 'attendue depuis longtemps'.

Grâce à une 'communication innovante', cette mesure a conduit immédiatement à une augmentation de 20% de la circulation à vélo, se réjouit le jury.

Un quatrième prix a été attribué Outre-Sarine: il prime la route de Töss à Winterthour (ZH), première des six voies express vélo que la Ville compte aménager. Pour le jury, parallèlement à la suppression de places de parc et au changement des règles de priorité, l'idée d'une empreinte symbolique dans l'espace public concrétisée par un marquage rouge tout au long de la piste est 'particulièrement judicieuse'.

Au-delà des mesures d'infrastructure primées tous les quatre ans, Pro Velo récompense pour la première fois la qualité de l'information au public. Le prix principal, également doté de 5000 francs, a été décerné à la plateforme en ligne Velobserver.

/ATS