Le Premier ministre chinois sera en visite officielle en Suisse

Le Premier ministre chinois, Li Qiang, sera en visite officielle en Suisse lundi. Il sera accueilli avec les honneurs militaires par la présidente de la Confédération Viola Amherd, indique jeudi le Département fédéral des affaires étrangères.

La rencontre aura lieu au Domaine du Lohn à Kehrsatz (BE). Après l'accueil officiel et les hymnes nationaux, un tête-à-tête est prévu entre les deux ministres. Des entretiens officiels sont également prévus. L'accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine pourrait être l'un des thèmes abordés. Berne serait intéressé à élargir l'accord existant, mais les dernières rencontres remontent à 2018.

Le Premier ministre chinois est également attendu au Forum économique de Davos. Le numéro deux de la Chine, en poste depuis dix mois, est probablement la personnalité la plus puissante du WEF de cette année, selon certains médias.

/ATS