Le Parlement valaisan prêt à soutenir massivement son hôpital

Le Grand Conseil valaisan a accepté, mercredi, l'entrée en matière en faveur d'un cautionnement-cadre supplémentaire de 294 millions de francs prévu pour l'hôpital du Valais (HVS). Le projet prévoit également la création d'un fonds immobilier cantonal santé.

Septante-huit millions serviront au financement du renchérissement et des coûts supplémentaires liés à l'agrandissement des hôpitaux de Brigue et de Sion. Soixante millions sont prévus pour la rénovation et de nouvelles constructions prévues sur le site psychiatrique de Malévoz à Monthey.

Le financement de la mise aux normes parasismiques des bâtiments existants de l'HVS sera, lui, pris sur le budget ordinaire du Service de la santé publique. Son montant global n'est pas connu.

'Un dossier d'importance vitale'

Le Conseil d'Etat prévoit également un subventionnement de 70 millions de francs sur cinq ans sous forme de prestations d'intérêt général. Ce montant sera pris dans la réserve de politique budgétaire du Canton.

Ce cautionnement doit être là, 'pour sécuriser l'outil de soins, achever des chantiers cruciaux et moderniser la psychiatrie', estime Andrea Duchoud (PLR). 'Il s'agit d'un dossier d'importance vitale pour la santé des Valaisans.' Le PLR a demandé un audit au HVS 'qui mène à la chasse aux gaspillages, à la mutualisation des fonctions de support et à la standardisation des achats.'

Pour davantage de transparence

Pour Carole Morisod (Les Vert-e-s), il s'agit 'd'un cautionnement-cadre indispensable pour le HVS.' 'Nous devons avoir un hôpital public fort, c'est un devoir', a ajouté Emilie Texeira (PS).

'Cette décision est une suite logique des décisions prises depuis 2014 lorsque le canton a choisi de moderniser et de cantonaliser ses hôpitaux', a souligné Corentin Zuber. Le Centre du Valais romand n'en a pas moins appelé à plus de transparence, à davantage de planifications et de visions à long terme. Il demande un masterplan.

Le député de l'UDC du Valais romand, Rémy In-Albon, s'est montré critique: 'la gouvernance actuelle de l'HVS peine à convaincre quant à sa capacité à piloter l'institution avec efficacité et proximité.'

Divers amendements ont été déposés.Ils seront traités, jeudi après-midi en première lecture.

Pour un fonds immobilier santé

Dans ce dossier, le Conseil d'Etat veut également créer un fonds immobilier cantonal santé. Le Canton s’occuperait de construire les nouvelles infrastructures nécessaires au HVS, afin de les mettre à sa disposition contre un loyer raisonnable et supportable.

Concrètement, la priorisation, l’ampleur des travaux et le calendrier des nouveaux investissements hospitaliers serait à l’avenir décidé par le Conseil d’Etat et le Grand Conseil. A terme (2031), l’objectif est d’intégrer l’ensemble des 89 bâtiments hospitaliers existants.

/ATS