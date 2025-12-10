Le Parlement s'oppose à la fin des adoptions internationales

Le Parlement s'oppose à la fin des adoptions internationales

Les Suisses doivent pouvoir continuer à adopter des enfants à l'étranger. Après le National, le Conseil des Etats s'est opposé à la décision du gouvernement de mettre fin aux adoptions internationales. Mais il s'est montré plus mesuré que sa Chambre consoeur.

Les députés ont tacitement validé une motion de commission qui s'oppose au projet du Conseil fédéral présenté en janvier. Les sénateurs ont toutefois précisé le texte afin de laisser une marge de manoeuvre suffisante au gouvernement.

Ce dernier est chargé de modifier son projet mis en consultation. Il doit contenir deux variantes sur lesquelles le Parlement pourra se prononcer: l'interdiction d'adoptions internationales ou une réduction des pays de coopération comprenant également une réforme organisationnelle.

'Nous disposerons ainsi au Parlement d'une base suffisante pour débattre', a déclaré Isabelle Chassot (Centre/FR) pour la commission. Le dossier repart au Conseil national.

