Le Parlement rend hommage aux victimes de Crans-Montana

Le Conseil national a rendu lundi hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. 'Nous devons tirer les leçons de cette nuit noire, examiner nos lois, renforcer nos protections, pour que jamais plus une telle tragédie ne se reproduise', a déclaré son président.

La Chambre du peuple a ouvert sa session de printemps par une commémoration de ces tragiques événements en Valais. 'Deux mois se sont écoulés depuis cette nuit du Nouvel An, une nuit qui a marqué nos coeurs. Elle nous habite encore, elle nous hante, et il est de notre devoir de ne jamais l’oublier', a dit Pierre-André Page (UDC/FR), élu à la présidence du National pour cette année.

Le Fribourgeois a rappelé les vies brisées et la douleur des parents, des frères, des soeurs, des amis. 'Comment accepter l'inacceptable? Comment comprendre l'inimaginable?', a lancé le président. 'Nous ne pouvons pas effacer cette immense souffrance. Mais nous pouvons agir', a-t-il poursuivi. Dès cette session, le Parlement examinera le projet de loi en faveur des victimes de Crans-Montana.

'Il faudra aussi que la justice établisse les responsabilités, en toute indépendance. C’est une condition indispensable au contrat de confiance qui lie nos institutions à la société qu’elles servent', a ajouté M. Page. 'Sans vérité, il ne peut y avoir de confiance durable.'

Le président a également exprimé sa gratitude envers tous les pays qui ont aidé la Suisse dans la prise en charge des blessés. 'Des vies ont pu être sauvées', a-t-il rappelé, saluant certains représentants à la tribune. Au total, 41 personnes sont mortes et 115 ont été blessées.

A l'issue de son allocution, il a invité les élus à observer une minute de silence à la mémoire des victimes, à leurs familles et à leurs proches.

Le Conseil des Etats rendra aussi hommage aux victimes de Crans-Montana lors de sa séance, qui débutera un plus tard dans l'après-midi.

/ATS