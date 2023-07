Le Parlement ouvert au public pour le 1er août

La Coupole fédérale ouvrira ses portes au public à l'occasion de la fête nationale du 1er août. La présidente du Conseil des États, Brigitte Häberli-Koller, et le président du Conseil national, Martin Candinas, répondront aux questions du public.

Un programme riche et varié attend les personnes venant visiter le Palais du Parlement le 1er août, indiquent lundi les Services du Parlement. A 12 heures, la présidente de la Chambre des cantons, Brigitte Häberli-Koller (Centre/TG), conviera le public dans la salle de son conseil pour un tour d'horizon du travail parlementaire.

De 13 heures à 13 h 45, dans la salle du Conseil national, les personnes intéressées pourront poser des questions à la présidente du Conseil des Etats et au président du Conseil national, Martin Candinas (Centre/GR). La discussion sera traduite en simultané de l'allemand vers le français et l’italien.

Les Services du Parlement présenteront par ailleurs en exclusivité le film 'Session - Quatre photographes de Magnum Potos au Palais du Parlement'. Ce film, réalisé à l’occasion du 175e anniversaire de la Constitution fédérale, documente comment ces quatre artistes perçoivent la vie politique à Berne.

La population pourra librement visiter le Palais du Parlement. À certaines heures, le service des visites racontera l'histoire et expliquera l'architecture du bâtiment. Le programme se poursuivra avec des prestations musicales du duo de cor des Alpes Timarosso, du carillon d’Anita et de Maik et du quintette de cuivres Generell 5.

Un temps d’attente est à prévoir à l’entrée du bâtiment.

/ATS