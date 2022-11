Le Parlement donne plus d'autonomie au personnel infirmier

Le personnel infirmier pourra facturer lui-même des prestations aux assurances sociales. Le National a mis sous toit lundi la première étape de l’initiative sur les soins infirmiers, acceptée il y a un an qui prévoit aussi une offensive en matière de formation.

Le texte a passé par 132 voix contre 47, toutes issues de l'UDC. Le Conseil des Etats l’avait soutenu lui à l’unanimité lors de la session d’automne. Le volet le plus ardu sur les conditions de travail n'est par contre pas réglé.

Près de 20'000 postes sont vacants dans les soins, a rappelé Benjamin Roduit (Centre/VS) pour la commission. Des lits d'hôpitaux sont supprimés, alors qu'on exige des cantons des augmentations de leurs capacités hospitalières, a-t-il ajouté. On ne peut pas se permettre que 300 personnes quittent chaque mois la profession, a renchéri Flavia Wasserfallen (PS/BE).

Dans ce contexte, le Conseil fédéral a misé sur une mise en oeuvre rapide de l'initiative populaire en deux temps. Il a repris une série de mesures qu'il avait élaborées dans le contre-projet indirect. Il s'agit d'une part de lancer une offensive de formation et de donner plus d'autonomie aux infirmières et infirmiers.

/ATS