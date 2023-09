Le Parlement appelle à un avancement sur les coûts de la santé

Deux jours après l'annonce des primes, tous les partis ont reconnu la nécessité d'agir pour baisser les coûts de la santé. Gauche et droite se sont toutefois renvoyé la balle quant aux responsabilités et aux solutions.

Pour l'UDC, le paquet est insuffisant. 'On est au bord du gouffre', a lancé Thomas de Courten (UDC/BL). On doit s'attaquer aux causes de l'augmentation des primes. Et de nommer les prestations inutiles, des tarifs dépassés, les réserves des assureurs ou la migration.

Pourquoi avoir refusé toutes ces propositions défendues par le PS dans d'autres projets, lui a demandé Pierre-Yves Maillard (PS/VD). Pour Léonore Porchet, le problème ne vient pas des coûts, mais du financement du système. Le Parlement refuse d'affronter le problème, a également critiqué Jörg Mäder (PVL/ZH).

On ne peut avancer qu'ensemble, a lancé Christian Lohr (C/TG). 'Nous devons faire face à nos responsabilités', a demandé Alain Berset. Le National est tacitement entré en matière sur huit mesures visant à freiner la hausse des coûts de la santé. Seuls les Vert-e-s ont demandé un renvoi du projet au gouvernement. Le débat se poursuit.

/ATS