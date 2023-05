Le PS revient au gouvernement lucernois

Le PS fait son retour au gouvernement lucernois, après huit ans d'absence, avec Ylfete Fanaj. Le candidat UDC Armin Hartmann a également été élu. L'exécutif cantonal est désormais complet et nettement plus féminin.

Dimanche au second tour de l'élection à l'exécutif lucernois, cinq candidats briguaient les deux sièges encore à repourvoir. Armin Hartmann a obtenu le plus grand nombre de voix (51'078). Ylfete Fanaj a elle recueilli 45'053 voix. Claudia Huser (PVL) suit en 3e position (39'674) et manque son entrée au gouvernement cantonal.

Suivent Chiara Peyer (Jeunes Verts), créditée de 22'367 voix, et Juergen Peter, sans parti, avec 3873 voix. La participation s'élève à 33,7%.

Le gouvernement lucernois est donc au complet: Fabian Peter (PLR/sortant), Reto Wyss (Centre/sortant) et Michaela Tschuor (Centre/nouveau) avaient déjà été élus le 2 avril.

L'élection de Mme Fanaj, âgée de 40 ans, ne marque pas seulement la fin d'une absence de huit ans au gouvernement pour le PS : la dernière femme de gauche au sein de l'exécutif était Yvonne Schärli (PS), qui avait démissionné en 2015. Avec deux magistrates, le gouvernement de cinq membres se féminise aussi nettement. Ces huit dernières années, le canton de Lucerne a été gouverné par un comité exclusivement masculin et bourgeois.

/ATS