Le PS est en mauvaise position dans les Grisons

L'UDC devrait être la grande gagnante des élections fédérales de dimanche. Selon les résultats partiels, elle a déjà récupéré trois sièges perdus en 2019. Le PS est en difficulté à Bâle-Ville, qui perd un siège.

L'UDC pourrait rafler le siège du popiste Denis de la Reussille dans le canton de Neuchâtel. Mais il manque encore les villes de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel qui votent davantage à gauche.

Dans le Jura aussi, l'UDC est en tête. Son candidat Thomas Stettler recueille le plus de suffrages. Il devance le socialiste sortant Pierre-Alain Fridez. Le candidat du Centre Gauthier Corbat se place en 3e position.

A Genève, le MCG est en passe de retrouver le Conseil national après avoir perdu son unique siège en 2019. Il devrait envoyer deux représentants à Berne. Les Vert'libéraux perdraient leur seul siège gagné en 2019 et Ensemble à Gauche ne serait plus représenté dans la députation genevoise. Le PS gagnerait un siège pour avoir trois élus. Le PLR, l'UDC et le Centre conserveraient chacun leurs deux sièges.

Dans le canton de Fribourg, l'UDC pourrait regagner son deuxième siège perdu il y a quatre ans, au détriment du PS. Mais les résultats des trois communes les plus peuplés manquent encore.

A Zurich, l'UDC pourrait envoyer un représentant supplémentaire. Les Vert-e-s sont les grands perdants. A St-Gall, l'unique siège du PVL irait à l'UDC, selon les projections de gfs.bern.

Succès dans les Grisons

Dans les Grisons, l'UDC devrait récupérer le siège perdu en 2019 à la faveur du PS et ainsi doubler sa délégation. Sandra Locher Benguerel (PS) quitte la Coupole après une législature et le parti à la rose semble en difficulté pour conserver son siège.

Le parti conservateur pourrait également récupérer son septième siège perdu en 2019 en Argovie. L'unique mandat du PEV est en danger. Situation identique à Lucerne, où l'UDC est en passe de porter sa délégation à trois. Un siège ravi au PVL qui perdrait son unique représentant.

L'UDC n'a pas réussi à défendre l'unique siège de Nidwald après le départ de Peter Keller. C'est la centriste Regina Durrer qui s'est imposée face à l'UDC et au PLR. Le demi-canton envoie ainsi sa première femme au Conseil national. Le parti a toutefois maintenu son siège à Obwald avec la sortante Monika Rüegger.

Menacé par le PLR en Appenzell Rhodes-Extérieures, le parti a aussi réussi à conserver son siège avec David Zuberbühler. A Glaris, le siège libéré par le conseiller national sortant Martin Landolt (Centre), a été ravi par l'UDC Markus Schnyder.

Aucune surprise dans l'autre demi-canton où Thomas Rechsteiner (Centre), qui n'avait aucun adversaire, a été réélu. Le Centre a également pu défendre son siège en Uri. Le Centre pourrait également gagner un siège à Soleure, au détriment des Vert-e-s.

Statu quo vaudois

Les premiers résultats partiels vaudois ne montrent aucun changement de la délégation. Le PS arrive largement en tête avec 20,2% des voix et devrait ainsi maintenir ses cinq sièges.

Scénario inverse à Bâle-Ville, qui n'enverra que quatre représentants. Cette perte se fait aux frais du PS. Selon les premières projections de gfs.bern, celui-ci perdrait l'un de ses deux représentants. Les autres partis (PLR, Vert-e-s et PVL) maintiennent leur siège.

/ATS