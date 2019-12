Le PS a auditionné Regula Rytz

Le PS a auditionné mardi Regula Rytz (Verts/BE) qui veut décrocher un siège au Conseil fédéral. Au terme de la discussion qui a porté sur les grandes réformes à venir, le groupe a décidé de voter pour la présidente des Verts à la place d'Ignazio Cassis.

Le vote a été unanime, avec 3 abstentions, a dit le chef du groupe Roger Nordmann (VD). Mme Rytz a le format et sera une excellente conseillère fédérale. L'UDC et le PLR n'ont plus la majorité au Conseil national ni aux Etats, ils ne peuvent donc pas l'avoir au gouvernement, selon lui.

Peu avant, Mme Rytz est sortie de l'audition avec un bon sentiment. 'Je suis curieuse de voir ce qu'il se passera demain. Tout repose dans les mains des autres partis', a-t-elle dit aux médias présents.

La présidente des Verts a rappelé qu'elle était prête à prendre ses responsabilités au gouvernement. Elle a déjà rappelé à plusieurs reprises avoir prouvé au sein de l'exécutif de la ville de Berne sa capacité à respecter les décisions communes.

Bonne impression

Le PS est le seul parti avec les Vert'libéraux à avoir entendu la candidate écologiste. Regula Rytz avait fait une bonne impression, selon la cheffe du groupe Tiana Moser (ZH). Les discussions ont porté sur l'écologie, la politique européenne, la politique économique ou encore la retraite.

'Nous comprenons l'exigence des Verts. Mais écarter un conseiller fédéral en place doit se faire proprement', a-t-elle souligné. Les Vert'libéraux devraient donner leur position en fin d'après-midi.

Un siège PLR dans le viseur

La présidente des Verts a annoncé fin novembre qu'elle était prête à porter les ambitions écologistes au gouvernement. A la tête de son parti depuis 2012, la Bernoise de 57 ans est conseillère nationale depuis huit ans. Elle dispose d'une solide expérience gouvernementale acquise au sein de l'exécutif de la capitale.

Les Verts veulent dérober l'un des sièges du PLR, estimant que le parti est surreprésenté au gouvernement. Ils visent en particulier la place du Tessinois Ignazio Cassis. Selon eux, il est temps d'adapter la formule magique en confiant deux sièges aux deux partis les plus forts (UDC et PS) puis un siège aux trois forces qui arrivent ensuite (PLR, Verts et PDC).

L'UDC, le PLR et la majorité du PDC ne suivront pas. Ils prônent la stabilité et veulent réélire les ministres en place. Ils ont donc décidé de ne pas entendre Mme Rytz. Les Verts doivent d'abord prouver qu'ils sont capables de réunir des majorités parlementaires, puis populaires avant de prétendre à un siège au gouvernement, selon eux.

/ATS