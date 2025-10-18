Le PLR veut la majorité simple pour les accords avec l'UE

Les délégués du PLR réunis samedi à Berne ont suivi le Conseil fédéral: par 232 voix contre ...
Le PLR veut la majorité simple pour les accords avec l'UE

Le PLR veut la majorité simple pour les accords avec l'UE

Les délégués du PLR réunis samedi à Berne ont suivi le Conseil fédéral: par 232 voix contre 189, ils ont décidé que les nouveaux accords avec l'UE ne devaient pas être soumis à la double majorité (cantons et peuple), mais seulement au vote populaire.

