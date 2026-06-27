Le PLR veut construire la Suisse de demain

Lors de l'assemblée des délégués samedi à Soleure, la direction conjointe du PLR Suisse a exigé des réponses plutôt que des slogans. Le PLR est le parti des solutions, a déclaré la coprésidente Susanne Vincenz-Stauffacher.

'Nous voulons ni plus ni moins que créer les conditions nécessaires pour construire la Suisse de demain', a-t-elle souligné lors de son discours bilingue prononcé à la Rythalle de Soleure. Les obstacles à la prospérité en Suisse sont partout de la gauche à la droite, a ajouté la conseillère nationale.

Le coprésident et conseiller aux Etats Benjamin Mühlemann a abondé dans ce sens, les propositions du PLR sont sur la table depuis longtemps: une meilleure utilisation de la main-d’œuvre qualifiée nationale, moins de bureaucratie ou encore une numérisation plus efficace. Ce qui manque, c’est 'la volonté politique de mettre enfin en œuvre ces mesures'.

/ATS