Le National se penche à nouveau sur l'adaptation des rentes

L'adaptation des rentes au renchérissement est sur le balan. Après avoir poussé pour le projet lors d'une précédente session, le National pourrait bien mercredi retourner sa veste et l'enterrer.

Le projet prévoit que les rentiers AVS et AI touchent entre 7 et 14 francs de plus par mois en 2023 et jusqu'à la prochaine adaptation des rentes prévue pour le 1er janvier 2025.

Cette hausse extraordinaire s'ajoute à l'adaptation ordinaire des rentes que le Conseil fédéral effectue tous les deux ans en se basant sur l'indice mixte, qui prend en compte l'évolution des salaires et des prix. La dernière adaptation dans ce cadre est intervenue le 1er janvier et a donné lieu à une augmentation de 30 francs pour la rente minimale et de 60 francs pour la rente maximale.

Comme la hausse de l'indice des prix a exceptionnellement été supérieure à celle de l’indice des salaires en 2022, cette adaptation fondée sur l’indice mixte a eu pour conséquence un relèvement des rentes de 2,5% alors que le renchérissement atteignait cette année 2,8%. Le Parlement a décidé d'agir et a transmis de justesse en décembre dernier une motion demandant de compenser entièrement le renchérissement.

Le vent pourrait avoir tourné. Entrainée par la droite, la commission compétente du National rejette désormais le projet. Le centre et la gauche semblent toutefois majoritairement favorables au projet. Les débats promettent d'être animés.

/ATS