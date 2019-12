Le National opère sa première coupe dans le budget 2020

Le Conseil national a été aussi généreux envers la formation qu'envers l'agriculture. Il a accepté jeudi d'augmenter les crédits pour la formation et la recherche de plus de 102 millions et a fait un geste envers le sport.

Comme chaque année, le domaine de la formation a fait l'objet de vifs débats entre l'UDC et les autres partis. 'Notre matière première c'est notre cerveau', a lancé Jacques Bourgeois (PLR/FR). La formation est une 'mine de diamant', a insisté Samuel Bendahan (PS/VD).

Ces dépenses sont un investissement dans le capital humain et dans l'avenir du pays, a rappelé Roland Fischer (PVL/LU). Et cet investissement est nécessaire afin de maintenir le niveau de compétitivité de la Suisse. Il est fondamental de développer tous les domaines de la formation et de la recherche, a encore ajouté M. Bendahan.

Déjà assez

L'UDC estime pour sa part que le Conseil fédéral attribue déjà des moyens généreux. Les dépenses dans ce domaine ont continuellement augmenté, a rappelé Peter Keller (UDC/NW). Avant de dépenser, il faut s'interroger sur le niveau d'étude des écoliers. Selon l'étude PISA, les enfants suisses ne sont pas assez bons en lecture.

Le ministre des finances a rappelé que le Conseil fédéral avait déjà augmenté le budget des Ecoles polytechniques fédérales de 20 millions de francs. Par ailleurs, a souligné Ueli Maurer, si la Confédération augmente sa contribution pour les universités et les Hautes écoles, les cantons réduisent leur contribution.

'Le besoin de fonds supplémentaires n'est pas attesté.' Et de plus les EPF et le Fonds national suisse ont des réserves qu'ils peuvent utiliser.

Les députés n'ont pas entendu son plaidoyer. Tous les partis ont fait front contre l'UDC. Plus de 102 millions de francs devraient être libérés. Le Conseil des Etats s'est prononcé mardi en faveur d'une augmentation de 99,1 millions de francs.

Plus pour le sport

Le crédit destiné aux fédérations sportives et aux autres organisations devrait augmenter de 10 millions. Les fonds prévus en lien avec la Conception des installations sportives d’importance nationale (CISIN) grimperont de 5 millions en 2020. Et 5 millions sont prévus pour la réévaluation des transferts.

Le soutien à l’activité sportive est une des forces du pays. Il renforce la Suisse au niveau international. Mettre en avant l'activité sportive à tous les niveaux est une plus-value aussi pour la santé, a martelé Samuel Bendahan. La décision a été prise tacitement. Les deux Chambres sont d'accord sur ce point.

Asile et développement

Plus tôt, la Chambre du peuple a coupé 27 millions de francs pour les centres fédéraux pour les requérants d'asile et 12,8 millions de francs dans les prestations d’aide sociale destinées aux requérants d’asile, aux étrangers admis à titre provisoire et aux réfugiés. M. Maurer y a donné son aval, contre l'avis de la gauche.

Les députés n'ont en revanche pas touché aux enveloppe de la coopération internationale et de l'aide au développement. Le National a été un peu plus généreux avec l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes, attribuant 4 millions supplémentaires pour un total de 14 millions.

Agriculture et Suisse Tourisme

Contre l'avis du Conseil fédéral, une rallonge de 3 millions est prévue pour les paiements directs à l'agriculture et de 2,5 millions pour l’Institut de recherche de l’agriculture biologique afin de faire face aux développements environnementaux. Le budget de Suisse Tourisme sera gonflé de 2,375 millions de francs.

Le remboursement de la dette de la Confédération envers les autres sociétaires de la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs a été approuvé. Le National a également soutenu du bout des lèvres la rallonge de 129 millions de francs pour le cautionnement de la flotte de haute mer.

Le budget présenté par le gouvernement prévoit 75,666 milliards de recettes et 75,231 milliards de dépenses. Soit un excédent de 435 millions de francs. Mardi, la Chambre des cantons s'est montrée plus dépensière et a libéré 122,3 millions de francs supplémentaires.

/ATS