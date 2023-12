Le National insiste pour couper dans l'UNRWA

Le National a réaffirmé mercredi sa volonté de supprimer la contribution suisse de 20 millions à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Il a maintenu par 106 voix contre 85 ce désaccord avec le Conseil des Etats. Le budget va ainsi en conciliation.

Dans une tentative de compromis, le Conseil des Etats avait proposé de couper 10 millions dans les actions humanitaires, mais sans préciser où l'argent devait être économisé. Il avait toutefois stipulé que le Conseil fédéral devrait informer régulièrement les commissions de politique extérieure sur les contributions à l'UNRWA et leur utilisation. Le National n'a pas voulu de cette proposition.

Les députés n'ont pas non plus voulu de la solution de compromis des sénateurs sur la politique régionale. Les sénateurs, qui voulaient initialement maintenir la contribution de 25 millions aux Fonds de développement régional, ont divisé leur prétention par deux. Pas suffisant pour les députés, qui ont rejeté la proposition par 142 voix contre 51.

Les deux Chambres n'ont de justesse pas réussi à se mettre d'accord sur les dépenses de l'armée figurant dans le plan financier. Le Conseil des Etats souhaite qu'elles croissent plus vite que ce que le Conseil fédéral a décidé et atteignent 1% du PIB en 2030 et non 2035, en accord avec une motion avalisée par le Parlement. Le National s'y est à nouveau opposé mercredi par 98 voix contre 97 avec la voix prépondérante du président.

/ATS