Le National affirme sa volonté de couper dans l'UNRWA

Le National a réaffirmé lundi sa volonté de supprimer la contribution suisse de 20 millions à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Il a maintenu par 108 voix contre 85 cette divergence avec le Conseil des Etats.

L'UNRWA dit promouvoir la tolérance, mais des enseignants dans ses écoles glorifient les martyrs du Hamas et appellent à la guerre contre Israël, a fait valoir David Zuberbühler (UDC/AR). Dans le supplément au budget, le Parlement a approuvé 90 millions de francs supplémentaires pour l'aide humanitaire au Proche-Orient. La Suisse enverra donc toujours de l'argent dans la région, a complété Peter Schilliger (PLR/LU).

L'UNRWA est l'une des rares instances encore actives dans la bande de Gaza. Réduire les fonds reviendrait à punir les femmes et les enfants, a opposé Claudia Friedl (PS/SG). Et de relever le risque de réputation pour la Suisse. Elle n'a été suivie que par la gauche, les Vert'libéraux et une poignée d'élus du PLR et du Centre.

/ATS