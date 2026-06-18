Le Ministère public ouvre une nouvelle enquête pénale contre Dittli

Le Ministère public (MP) vaudois ouvre une nouvelle poursuite pénale contre la ministre centriste Valérie Dittli. Dans le cadre du rapport Meylan, le procureur général estime que le soupçon de commission d'une infraction pénale ne peut pas être écarté.

'Après examen du rapport de Jean-François Meylan du 24 avril 2026 sur les mandats attribués à l'ancien président de la commission foncière rurale I, le procureur général a décidé d'instruire les faits portés à sa connaissance par le Conseil d'Etat. Il a ainsi demandé et obtenu du Bureau du Grand Conseil l'autorisation de poursuivre la conseillère d'Etat Valérie Dittli', indique jeudi le MP dans un communiqué.

Pour mémoire, il ressortait du rapport Meylan que la ministre centriste avait bien signé une convention écrite pour qu'une plainte pénale soit retirée à son encontre. La convention prévoyait aussi l'octroi de 10'000 francs d'argent public au plaignant.

/ATS