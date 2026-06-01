Le Ministère public demande huit ans de prison contre Pascal Jaussi

Le Ministère public a requis lundi matin huit ans de prison ferme contre Pascal Jaussi. Le fondateur de la société S3 est jugé devant le Tribunal pénal et économique du canton de Fribourg pour une faillite ayant laissé un découvert de 31,6 millions de francs.

Les deux procureurs ont présenté M. Jaussi comme un homme ayant manipulé de nombreuses personnes dans le but de mettre en œuvre un projet irréaliste. Pour le procureur général Raphaël Bourquin, l'accusé ne peut bénéficier d'aucune circonstance atténuante.

'Cette affaire n'est pas celle d'un rêve devenu trop grand, mais celle d'une frontière franchie: la frontière entre convaincre et tromper', a-t-il dit.

Sur le plan financier, les procureurs accusent M. Jaussi d’une 'fuite en avant pour retarder l'inévitable'. Lorsque son projet spatial commençait à battre de l’aile, il a continué à attirer de l’argent, notamment via la vente à des privés de billets pour des vols 'zéro gravité', qui n’ont finalement jamais eu lieu.

Le procès se poursuit lundi après-midi avec les plaidoiries de la défense.

/ATS