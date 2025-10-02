Le Jura s'attend à un déficit de 16,2 millions en 2026

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le canton du Jura s'attend à un déficit de 16,2 millions de francs en 2026. Le résultat pourrait s'améliorer si la BNS procède à un versement. Le budget, qui respecte le frein à l'endettement, prévoit des investissements nets pour 36,5 millions.

'Il s’agit d’un budget de transition, marqué à la fois par l’accueil de Moutier et par le changement de législature cantonale', a indiqué jeudi le Gouvernement jurassien. Afin de limiter les effets des fluctuations liées aux recettes de la Banque nationale suisse (BNS), le budget ne prévoit aucun versement en 2026. Une partie des montants perçus en 2025 a toutefois été reportée sur l’exercice 2026 pour permettre un lissage.

Le programme Plan équilibre 22-26 contribue à hauteur de 37 millions de francs. Ce montant intègre pour près de 6 millions la baisse échelonnée de la fiscalité en faveur des personnes morales jusqu’en 2030. Concernant le personnel de l’Etat, le prélèvement salarial de 1,9% se poursuit en 2026, tandis qu’un rattrapage partiel du renchérissement est accordé.

/ATS
 

