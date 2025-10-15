Le GESDA veut oeuvrer sur l'interface entre cerveau et ordinateur

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

L'Anticipateur de Genève sur la diplomatie scientifique (GESDA) veut oeuvrer sur l'interface entre cerveau et ordinateur pour que celle-ci soit utilisée positivement. Mercredi au CERN, son président a relevé le 'moment extraordinaire' pour la science.

'Les opportunités sont sans précédent', a affirmé Peter Brabeck-Letmathe au début du cinquième sommet du GESDA. Tout comme les menaces qui les accompagnent.

Après l'Open Quantum Institute (OQI) il y a deux ans et le cadre de formation mondial à la diplomatie scientifique l'année dernière, le GESDA lance cette année une initiative sur l'interface entre le cerveau et l'ordinateur. Il veut établir une coalition de fondations et de partenaires mondiaux sur cette question.

Cette technologie peut contribuer à permettre de rétablir les capacités des paralysés et à l'augmentation cognitive de l'être humain, a relevé M. Brabeck-Letmathe. Mais comme tous les projets du GESDA, il faut garantir qu'elle ne soit pas accessible qu''à quelques-uns', selon lui.

