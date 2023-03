Le Fribourgeois Georges Godel frappé par une ordonnance pénale

Des ordonnances pénales ont été prononcées contre l'ancien conseiller d'Etat Georges Godel et le journaliste Jean-Marc Angéloz dans le cadre de la procédure pour violation du secret de fonction. En cause, la parution du livre 'Secrets et confidences d'un président'.

Ces ordonnances ne sont pas définitives, a précisé vendredi le Ministère public fribourgeois. Des auditions ont été menées par la police et le Ministère public entre les 19 avril 2022 et 31 janvier 2023.

C'est le 5 avril 2022, que le Ministère public annonçait ouvrir une procédure pénale contre l'ancien conseiller d'Etat centriste et contre le journaliste en lien avec cet ouvrage.

/ATS