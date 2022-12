Le DIP peut mieux faire dans la gestion des risques et des alertes

La gestion des risques et des alertes au sein du Département genevois de l'instruction publique (DIP) n'est pas optimale, estime la Cour des comptes dans un rapport publié mardi. Le gendarme de l'administration a émis une série de recommandations pour y remédier.

Cet audit de la Cour des comptes a pour toile de fond l'affaire du foyer pour jeunes autistes de Mancy (GE). La structure d'accueil s'est retrouvée dans la tourmente après que de graves dysfonctionnements ont été dénoncés dans la presse, avec des cas de maltraitances d'enfants et un personnel visiblement dépassé.

Le rapport de la Cour des comptes relève que le DIP a mis en place les outils pour traiter les risques et les alertes en lien avec de la maltraitance, mais que des éléments du dispositif 'doivent être améliorés' et que le département 'doit adopter une culture interne plus propice à la transmission' des incidents par les collaborateurs.

La Cour des comptes invite en priorité à renforcer la collaboration interdépartementale et au sein du DIP sur la gestion 'des risques partagés'.

