Le DFAE prend la main sur le Palazzo Trevisan à Venise

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) prend la main sur le Palazzo Trevisan à Venise, jusqu'à présent géré par Pro Helvetia. Les ministres Ignazio Cassis et Elisabeth Baume-Schneider ont signé vendredi un document en ce sens.

'Le Palazzo Trevisan a un avenir ambitieux', a déclaré le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis depuis Venise après la signature d'un mémorandum d'entente.

Concrètement, le DFAE va devenir le locataire principal de l'étage suisse du Palazzo Trevisan. Jusqu'ici, la fondation pour la culture Pro Helvetia avait la main sur ce lieu partagé avec le consulat suisse. Le montant de la location et de la maintenance des lieux s'élève à 220'000 francs par année, précise à Keystone-ATS Nicolas Bideau, porte-parole du DFAE.

La répartition exacte des activités doit être clarifiée d'ici la fin de l'année. Le DFAE a déjà annoncé vendredi vouloir ouvrir le palais non plus seulement aux artistes mais aussi à des partenaires privés dans les domaines du développement durable et de la science.

