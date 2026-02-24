Le Covid long d'un soignant reconnu comme maladie professionnelle

La Bâloise Assurance doit reconnaître le Covid long comme maladie professionnelle chez un ancien ...
Le Covid long d'un soignant reconnu comme maladie professionnelle

Le Covid long d'un soignant reconnu comme maladie professionnelle

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

La Bâloise Assurance doit reconnaître le Covid long comme maladie professionnelle chez un ancien infirmier genevois et poursuivre le paiement d'une rente. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de la compagnie.

Employé dans un hôpital genevois, l'intéressé a attrapé le Covid-19 en avril 2020. Il avait soigné des patients infectés et avait dû aussi s'occuper de personnes décédées des suites du virus. L'infection a entraîné des séquelles à long terme de telle sorte qu'il n'a pu reprendre son travail.

La Bâloise qui l'assurait contre les accidents et les maladies professionnelles a reconnu tout d'abord l'affection comme maladie professionnelle et accordé une rente et une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Par la suite, elle est revenue sur sa décision et a mis un terme à ses prestations.

Saisie par l'assuré, la Cour de justice du canton de Genève a donné raison à l'infirmier. Ce jugement est maintenant confirmé par le Tribunal fédéral qui rejette le recours de la compagnie.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Etats de l'UE veulent renforcer leurs relations avec la Suisse

Les Etats de l'UE veulent renforcer leurs relations avec la Suisse

Suisse    Actualisé le 24.02.2026 - 12:43

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 21:37

Guterres et Cassis inaugurent le futur Portail des Nations à Genève

Guterres et Cassis inaugurent le futur Portail des Nations à Genève

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 14:51

Les familles suisses se portent bien en comparaison internationale

Les familles suisses se portent bien en comparaison internationale

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 11:29

Articles les plus lus

Les vaccins et antibiotiques ne sont plus sujets à pénurie grave

Les vaccins et antibiotiques ne sont plus sujets à pénurie grave

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 10:37

Les familles suisses se portent bien en comparaison internationale

Les familles suisses se portent bien en comparaison internationale

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 11:29

Guterres et Cassis inaugurent le futur Portail des Nations à Genève

Guterres et Cassis inaugurent le futur Portail des Nations à Genève

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 14:51

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 21:37