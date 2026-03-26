Le Conseil fédéral veut un service civil à caractère exceptionnel

Le service civil doit être moins attractif. Le Conseil fédéral a présenté jeudi devant les ...
Le Conseil fédéral veut un service civil à caractère exceptionnel

Le Conseil fédéral veut un service civil à caractère exceptionnel

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Le service civil doit être moins attractif. Le Conseil fédéral a présenté jeudi devant les médias ses arguments en faveur d'un durcissement des conditions d'admission. La population suisse se prononcera le 14 juin.

Le service civil doit rester 'l'exception à la règle' selon laquelle tout homme de nationalité suisse doit accomplir un service militaire. Selon la Constitution, il n'y a pas de libre choix entre le service militaire et le service civil.

Il s'agit en effet d'un service de remplacement prévu pour les personnes qui ont un conflit de conscience. Mais il est aujourd'hui trop attrayant, estime le gouvernement. Une série de mesures proposées par le Conseil fédéral doit permettre de faire passer le nombre d'admissions annuelles de 6600 à 4000.

Les Jeunes Vert-e-s et la Fédération suisse pour le service civil (CIVIVA), soutenus par une trentaine d'organisations ont déposé en janvier un référendum muni de quelque 57'000 signatures contre le projet. Ils dénoncent un 'démantèlement du service civil'.

/ATS
 

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