Le Conseil fédéral veut deux milliards pour l'environnement

Le Conseil fédéral veut 2,2 milliards de francs pour la protection de l'environnement. Il a transmis mercredi au Parlement son message sur les crédits d'engagement pour la période 2025 à 2028.

La manne est destinée à la préservation de l'environnement, à la conservation de la biodiversité et à la protection de la population contre les dangers naturels, précise le gouvernement dans un communiqué. Les domaines protection contre les crues (481 millions), forêts (451 millions de francs), nature et paysage (384 millions) et stations d’épuration des eaux usées (450 millions) se taillent la part du lion.

Ces moyens financiers sont utilisés dans le cadre de contrats conclus entre la Confédération et les cantons pour une durée de quatre ans. Dans ces conventions-programmes, la Confédération négocie avec les cantons des objectifs dans différents domaines environnementaux. Elle octroie aux cantons des contributions financières en vue de la réalisation des objectifs fixés.

/ATS