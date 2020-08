Le Conseil fédéral ne veut pas éponger les pertes des hôpitaux

Le Conseil fédéral ne prendra pas en charge les pertes de recettes que les hôpitaux ont subies à cause de la crise du coronavirus. Le ministre de la santé Alain Berset l'a confirmé lundi après avoir rencontré les représentants des hôpitaux et des assureurs.

Le Conseil fédéral a en revanche pris en charge les frais supplémentaires liés à la crise sanitaire, comme les coûts des tests. Mais il n'a pas les moyens de prendre en charge les pertes de revenus, a déclaré Alain Berset à l'issue de la rencontre à Berne. 'Beaucoup a été fait pour soutenir l'économie', a rappelé le conseiller fédéral.

Les hôpitaux ont dû renoncer durant cinq semaines ce printemps à toute intervention non urgente. Les pertes liées à cette décision sont conséquentes, selon eux. Une étude publiée vendredi par l'association hospitalière SpitalBenchmark et PwC Suisse estime entre 1,7 et 2,6 milliards de francs le préjudice financier découlant des mesures de lutte contre la pandémie.

Selon les assureurs, il n'y a pas eu de diminution de chiffre d'affaires entre janvier et fin juillet, comparé à l'année passée, a répondu Alain Berset. Il faut d'abord éclaircir ces chiffres avant de mener des discussions, selon lui.

Les opérations qui n'ont pas eu lieu ont été reportées et non annulées. Et plusieurs secteurs de la santé ont eu davantage de travail qu'en temps normal durant la période de semi-confinement, a-t-il rappelé.

Dans un communiqué, H+ Les Hôpitaux de Suisse qualifient la rencontre de constructive et saluent la voie entamée. Les participants ont convenu de se réunir à nouveau et de 'consolider et échanger les données disponibles', ajoute H+.

/ATS