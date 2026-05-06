Le Conseil fédéral ne sait pas si Epstein avait des biens en Suisse

Le Conseil fédéral est incapable de dire si Jeffrey Epstein possédait des biens immobiliers ...
Le Conseil fédéral ne sait pas si Epstein avait des biens en Suisse

Le Conseil fédéral ne sait pas si Epstein avait des biens en Suisse

Photo: KEYSTONE/AP

Le Conseil fédéral est incapable de dire si Jeffrey Epstein possédait des biens immobiliers en Suisse. Il répondait mercredi à une interpellation parlementaire, alors que des ramifications suisses du réseau du pédocriminel américain ont été révélées ces derniers mois.

Le gouvernement 'n'a pas connaissance d'éventuelles acquisitions immobilières de la part de Jeffrey Epstein en Suisse. Il ne peut cependant pas non plus exclure que de telles acquisitions aient eu lieu', indique-t-il dans sa réponse à l'interpellation du conseiller national Benoît Gaillard (PS/VD).

Les acquisitions immobilières par des personnes venant de l'étranger ne parviennent de loin pas toutes aux autorités cantonales d'autorisation, justifie encore le Conseil fédéral. Il renvoie la balle aux cantons.

La Confédération botte en touche sur plusieurs autres questions posées par l'élu. Le Vaudois avait déposé cette interpellation en mars, alors que des ramifications suisses de l'immense réseau de Jeffrey Epstein ont été révélées après la publication des 'Epstein files' en début d'année.

Les autorités américaines ont publié 3,5 millions de pages déclassifiées liées au prédateur sexuel décédé en prison en 2019. Le millionnaire aurait financé les études de plusieurs jeunes femmes en Suisse et eu des contacts avec des grands noms de la finance, selon plusieurs médias.

/ATS
 

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