Le Conseil fédéral lance la prochaine réforme de l'AI

La prochaine réforme de l'assurance invalidité est sur les rails. Cette 'réforme d’intégration' ...
La prochaine réforme de l'assurance invalidité est sur les rails. Cette 'réforme d’intégration' vise à favoriser le maintien, l’insertion ou la réintégration des assurés sur le marché du travail. Une augmentation des cotisations salariales est envisageable.

Le nombre de personnes percevant une rente d’invalidité a augmenté ces dernières années, indique mercredi le Conseil fédéral. Son projet prévoit d'une part des mesures destinées à tous les assurés afin qu'ils puissent, dans la mesure du possible, rester sur le marché du travail ou le réintégrer rapidement.

D'autre part, la hausse des nouvelles rentes étant particulièrement marquée chez les 18 à 24 ans, la réforme visera à soutenir et accompagner davantage les jeunes adultes. La nouvelle prestation d'intégration est destinée à ces jeunes disposant d’un potentiel d’intégration et dont l’état de santé ne permet pas encore de participer à des mesures d’insertion professionnelle.

Parallèlement, la réforme prévoit des mesures destinées à stabiliser et assainir les finances de l’AI. Toutes les mesures possibles devront être prises pour éviter de recourir à un financement supplémentaire. Si cela ne devait pas suffire, une augmentation des cotisations salariales entre 0,1 et 0,2 point de pourcentage est envisagée.

