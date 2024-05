Le Conseil des jeunes se lance en Ville de Fribourg dès jeudi

Le Conseil des jeunes de la Ville de Fribourg tiendra sa séance inaugurale ce jeudi. Instauré dans le cadre de la stratégie enfance-jeunesse du chef-lieu cantonal, le nouvel organe citoyen a remis ses statuts au Conseil communal le 27 mars dernier.

Le Conseil des jeunes, ouvert aux 15-25 ans qui vivent, travaillent ou étudient en ville de Fribourg, se réunira en séance plénière quatre fois l’an, ont indiqué les autorités fribourgeoises mercredi lors d'une conférence de presse. Sa séance inaugurale aura lieu à 18h30, dans la salle du Grand Conseil, à l'Hôtel cantonal.

Le cahier des charges du comité et la charte, rédigés de manière participative, ainsi que le fonctionnement y seront présentés. Les jeunes désireux de rejoindre le Conseil des jeunes pourront ensuite s’y engager en tant que membre. La séance est publique et sera suivie d’un apéritif, annonce la Ville de Fribourg.

Stratégie ad hoc

Le Conseil des jeunes a été développé dans le cadre de la stratégie enfance et jeunesse 'Grandir en ville de Fribourg' et de son objectif 'Encourager la participation et la citoyenneté'. Sa création répond notamment à l'acceptation de deux postulats, rappelle le communiqué.

Créé par et pour les jeunes, le Conseil est ouvert à toute personne, qu'elle soit aux études, en formation ou en apprentissage. L'organe offre une plateforme active et collaborative d’idées, de débats et de vote. Il aide et permet la réalisation de projets et forme et encourage les jeunes à la vie citoyenne.

Avec un budget

Outil parlementaire, la question permettra en outre d’interpeller le Conseil communal. Bilingue, le Conseil de jeunes gérera de façon indépendante sa communication interne et externe. Il possède son propre logo et bénéficie d’un budget annuel de 10'000 francs et du soutien d’un référent à la Ville de Fribourg.

Avant le jour j, le 27 mars, une délégation du futur Conseil des jeunes avait donc remis officiellement ses statuts au syndic Thierry Steiert et à Mirjam Ballmer, conseillère communale. La rencontre avait alors permis de présenter le travail effectué par la Constituante et le logo du Conseil élaboré par les jeunes.

/ATS