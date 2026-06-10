Le Conseil des Etats valide le financement mixte pour la 13e rente

Le financement de la 13e rente AVS est à bout touchant. Le Conseil des Etats a validé jeudi ...
Le Conseil des Etats valide le financement mixte pour la 13e rente

Le Conseil des Etats valide le financement mixte pour la 13e rente

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Le financement de la 13e rente AVS est à bout touchant. Le Conseil des Etats a validé jeudi la proposition de la commission de conciliation qui reprend son financement par les cotisations salariales et la TVA. Contre l'avis du PLR et de l'UDC.

Les cotisations salariales devraient augmenter de 0,2 point de pourcentage, contre 0,3 proposé jusqu'à présent par le Conseil des Etats. La TVA devrait elle être relevée de 0,4 point de pourcentage, ont indiqué mercredi les services du Parlement. Le taux réduit de TVA ne sera pas modifié et restera à 2,6%.

Le Conseil national tenait à financer l'AVS uniquement par une augmentation de la TVA, et ce jusqu'en 2033. Cette solution n'a pas été retenue. Le National se prononcera le 17 juin. S'il refuse, la 13e rente AVS sera versée à partir de décembre prochain, sans que son mode de financement ne soit clairement défini.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto de mercredi

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto de mercredi

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 20:08

Valais: il faudra savoir faire preuve de patience aux douanes

Valais: il faudra savoir faire preuve de patience aux douanes

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 14:07

L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 18:11

Deepfakes et sextorsion en forte hausse chez les jeunes en Suisse

Deepfakes et sextorsion en forte hausse chez les jeunes en Suisse

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 11:55

Articles les plus lus

Deepfakes et sextorsion en forte hausse chez les jeunes en Suisse

Deepfakes et sextorsion en forte hausse chez les jeunes en Suisse

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 11:55

Valais: il faudra savoir faire preuve de patience aux douanes

Valais: il faudra savoir faire preuve de patience aux douanes

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 14:07

Le canton de St-Gall va interdire le voile aux enseignantes

Le canton de St-Gall va interdire le voile aux enseignantes

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 16:57

L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 18:11

Blatten: surveillance renforcée du glacier d'Oigschtchummun

Blatten: surveillance renforcée du glacier d'Oigschtchummun

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 10:47

Deepfakes et sextorsion en forte hausse chez les jeunes en Suisse

Deepfakes et sextorsion en forte hausse chez les jeunes en Suisse

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 11:55

Le canton de St-Gall va interdire le voile aux enseignantes

Le canton de St-Gall va interdire le voile aux enseignantes

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 16:57

L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 18:11

Plus de 40% des Suisses voient en Trump un rival ou un adversaire

Plus de 40% des Suisses voient en Trump un rival ou un adversaire

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 10:39

Blatten: surveillance renforcée du glacier d'Oigschtchummun

Blatten: surveillance renforcée du glacier d'Oigschtchummun

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 10:47

Les descendants du général Charles de Gaulle à Porrentruy

Les descendants du général Charles de Gaulle à Porrentruy

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 16:31

Le canton de St-Gall va interdire le voile aux enseignantes

Le canton de St-Gall va interdire le voile aux enseignantes

Suisse    Actualisé le 10.06.2026 - 16:57