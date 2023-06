Le Conseil des Etats s'est penché sur l'égalité

Le Conseil des Etats a donné le coup d'envoi de la session extraordinaire sur l'égalité en se penchant sur quatre textes déposés par la gauche. Il les a tous rejetés.

L'une des motions demandait que les entreprises d'au moins 50 travailleurs, et non 100 comme c'est le cas aujourd'hui, doivent effectuer une analyse de l'égalité des salaires. Une autre voulait que la prévention contre le harcèlement sexuel au travail soit ancrée dans la formation professionnelle et la maturité gymnasiale.

Une troisième réclamait une réduction à moyen terme du temps de travail rémunéré, sans diminution de salaire. Finalement, un postulat voulait charger le Conseil fédéral de quantifier la taxe rose, soit la différence de prix entre les biens et produits destinés spécifiquement aux femmes et ceux conçus pour les hommes. Sur la base de ces résultats, il aurait ensuite dû examiner s'il fallait procéder à des adaptations.

Parmi les quatre objets, c'est ce texte qui a récolté le plus de sympathie, les sénatrices PLR et du Centre se joignant à la gauche. Il a toutefois été rejeté par 26 voix contre 16.

Le Conseil national se prononcera cet après-midi sur une série de textes issus aussi bien de la gauche que de la droite. Les interventions de la gauche sont similaires à celles traitées par le Conseil des Etats.

/ATS