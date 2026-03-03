Le Conseil des Etats ne veut pas avancer la session d'hiver

Le Conseil des Etats ne veut pas avancer la session d'hiver de deux semaines. Il a enterré ...
Le Conseil des Etats ne veut pas avancer la session d'hiver

Le Conseil des Etats ne veut pas avancer la session d'hiver

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le Conseil des Etats ne veut pas avancer la session d'hiver de deux semaines. Il a enterré mardi, par 31 voix contre 10, une motion de Fabio Regazzi (Centre/TI) qui invoquait une période chargée pour les parlementaires à la tête d'entreprises.

Une motion à la teneur similaire, déposée par Gregor Rutz (UDC/ZH), est pendante au Conseil national. Les deux textes ont reçu l'appui de nombreux parlementaires de tous bords.

Le Tessinois demandait que la session d'hiver commence deux semaines plus tôt et se termine autour du 10 décembre. Une exception pourrait être prévue les années électorales afin de tenir compte des dates éventuelles d'un deuxième tour de scrutin.

Actuellement, il n'est pas rare que la session d'hiver se termine quelques jours seulement avant Noël. Or ce calendrier complique passablement la tâche de parlementaires qui assument des responsabilités en entreprise. Cela profiterait aussi aux élus qui ont des enfants pour la période des Fêtes. La motion renforcerait selon lui le système de milice.

Le Bureau du Conseil qui prépare les sessions s'est prononcé contre la demande des deux élus. Il estime qu'avancer le calendrier compliquerait l'organisation des séances de commission. Or les commissions ont besoin de suffisamment de temps pour pouvoir transmettre leurs recommandations aux parlementaires. Il relève en outre qu'il n'est pas rare que la session d'hiver se termine à la mi-décembre.

/ATS
 

Actualités suivantes

Après une campagne de contrôle, 6 jouets suisses retirés du marché

Après une campagne de contrôle, 6 jouets suisses retirés du marché

Suisse    Actualisé le 03.03.2026 - 11:18

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 02.03.2026 - 21:30

Plus de médicaments génériques importés pour faire baisser les prix

Plus de médicaments génériques importés pour faire baisser les prix

Suisse    Actualisé le 02.03.2026 - 18:49

L'arrêt des adoptions internationales, une idée à abandonner

L'arrêt des adoptions internationales, une idée à abandonner

Suisse    Actualisé le 02.03.2026 - 18:21

Articles les plus lus

L'assassinat sera rendu imprescriptible en Suisse

L'assassinat sera rendu imprescriptible en Suisse

Suisse    Actualisé le 02.03.2026 - 16:29

Le Parlement rend hommage aux victimes de Crans-Montana

Le Parlement rend hommage aux victimes de Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 02.03.2026 - 16:41

St-Nicolas (VS): évacuation à la suite d'une chute de pierres

St-Nicolas (VS): évacuation à la suite d'une chute de pierres

Suisse    Actualisé le 02.03.2026 - 17:19

Adoption facilitée pour les enfants suisses nés d'un don de sperme

Adoption facilitée pour les enfants suisses nés d'un don de sperme

Suisse    Actualisé le 02.03.2026 - 17:51