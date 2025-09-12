Le Conseil d'Etat vaudois veut supprimer les rentes à vie

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Conseil d'Etat vaudois veut abolir la rente à vie des membres de l'exécutif cantonal. Il a soumis un projet de révision de loi au Grand Conseil, qui concernerait les futurs ministres et pas ceux actuellement en fonction.

Déjà abolie dans la plupart des cantons, notamment partout en Suisse romande, la fin des rentes à vie est discutée de longue date en terre vaudoise. 'Compte tenu de l'évolution des carrières politiques, le Conseil d'Etat a acquis la conviction que le régime actuel des rentes à vie n'a plus de légitimité', écrit-il vendredi dans un communiqué.

Parallèlement, pour 'soutenir l'attractivité de la fonction et de garantir l'indépendance des magistrats', le projet prévoit de porter le salaire des nouveaux élus à 300'000 francs par an, contre environ 260'000 francs actuellement.

Le projet de loi prévoit aussi d'autres dispositions. Et notamment, en fin de mandat, le versement d'une indemnité unique correspondant à deux mois de salaire par année de fonction, plafonnée à 18 mois.

