Le Conseil d'Etat genevois autorise une manifestation anti-G7

Le Conseil d'Etat genevois a fini par trancher. Mercredi, il a annoncé qu'il autorisait le ...
Le Conseil d'Etat genevois autorise une manifestation anti-G7

Le Conseil d'Etat genevois autorise une manifestation anti-G7

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le Conseil d'Etat genevois a fini par trancher. Mercredi, il a annoncé qu'il autorisait le 14 juin une manifestation sur la rive droite contre le Sommet du G7 à Evian-les-bains (F), qui aura lieu du 15 au 17 juin.

'Nous nous sommes appuyés sur l'expertise de la police', a affirmé devant les médias le président du gouvernement Thierry Apothéloz. Le dispositif sécuritaire 'est d'une ampleur inédite', a rappelé sa collègue en charge de la Sécurité Carole-Anne Kast. Le Sommet du G7 est le plus difficile à sécuriser avec celui de l'OTAN.

Il y a une semaine, Mme Kast avait affirmé que l'analyse sécuritaire n'était pas encore consolidée pour une décision. Depuis, la coalition NoG7, qui l'a rencontrée pour la seconde fois, s'est impatientée et a mis la pression sur les autorités. Mardi, elle avait annoncé une mise en demeure du Conseil d'Etat avec un ultimatum d'ici vendredi.

En dehors de celle du 14 juin, toute autre manifestation sera interdite du 12 au 17 juin, sauf celles déjà autorisées.

/ATS
 

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