Le Centre ne veut plus de Martial Courtet sur sa liste

Le comité directeur du Centre demande à Martial Courtet de retirer sa candidature pour les élections après la publication d'un audit l'accablant. 'Nous ne pensons pas qu'il a toujours les compétences pour représenter le Centre', a indiqué le président du parti sur RFJ.

Cette décision a été entérinée à l'unanimité mercredi soir par le comité directeur élargi du Centre réuni quelques heures après la publication du rapport d'audit. Le dernier mot doit revenir à un Congrès extraordinaire qui se réunira vendredi soir à Glovelier.

'Nous avons réellement pensé aux personnes qui ont souffert dans cet audit et c'est ça qui nous a aussi fait prendre cette décision', a expliqué jeudi le président du Centre. Le comité directeur a signifié sa décision à Martial Courtet qui a décidé de maintenir sa candidature.

L'audit relève que le ministre jurassien a instauré un climat de peur et de méfiance dans son Département, de la formation, de la culture et des sports, mais il n'a rien commis sur le terrain juridique.

