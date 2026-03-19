Le CICR « très inquiet » des effets des restrictions à Ormuz

Le CICR est 'inquiet' des effets pour les organisations humanitaires des restrictions dans ...
Le CICR « très inquiet » des effets des restrictions à Ormuz

Le CICR

Photo: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri

Le CICR est 'inquiet' des effets pour les organisations humanitaires des restrictions dans le détroit d'Ormuz. Il a plusieurs options pour distribuer son approvisionnement mais il pourrait être affecté dans un second temps, selon son directeur général.

Les implications régionales de la guerre au Moyen-Orient 'sont très préoccupantes', a dit jeudi Pierre Krähenbühl à des journalistes à Genève. L'augmentation des coûts de l'énergie, des assurances et des livraisons 'auront également des conséquences pour nous en termes humanitaires' sur les coûts opérationnels, ajoute-t-il. Ou encore en raison des perturbations dans l'acheminement d'engrais vers l'Afrique et l'Asie.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n'a pas été 'approché' pour tenter de faciliter le passage de convois à Ormuz, a affirmé M. Krähenbühl. La dimension de cette intervention 'dépasse les moyens que nous avons', admet-il toutefois.

L'organisation s'appuie elle sur plusieurs centres de distribution dans le monde. De l'aide a aussi été prépositionnée dans la région.

/ATS
 

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