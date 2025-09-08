Lausanne: le chauffard qui a foncé dans la foule a été libéré

L'automobiliste qui a forcé samedi le passage lors d'une manifestation propalestinienne à Lausanne a été libéré lundi après deux nuits en prison. Il n'a pas agi pour un motif politique ou idéologique.

Ce Lausannois de 56 ans a reconnu les faits et expliqué n'avoir pas eu connaissance de la nature de la manifestation, indique lundi soir le Minisitère public dans un communiqué.

Sa manoeuvre, qui a blessé légèrement deux personnes, visait à contourner les manifestants afin de traverser le pont Chauderon pour se rendre sous-gare. 'Son état de santé pourrait avoir joué un rôle dans son comportement', ajoute le communiqué, sans plus de précision.

A ce stade, trois plaintes pénales ont été transmises au Ministère public.

/ATS